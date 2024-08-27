В Подмосковье запущен новый сервис сбора вторсырья с доставкой

Известная розничная сеть супермаркетов объявила о запуске новой услуги — сбор вторичного сырья с доставкой. Теперь покупатели могут сдавать накопленные полипропилен и макулатуру курьеру, который доставил им заказ из магазина, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Сервис сбора вторсырья доступен в Москве и Московской области. Чтобы узнать, входит ли адрес в зону обслуживания, можно воспользоваться мобильным приложением или сайтом магазина «ВкусВилл». В данный момент к проекту подключено 56 маркетов, и в дальнейшем планируется расширение географии проекта. Прежде чем сдавать вторсырье, необходимо убедиться, что фракции чистые и сухие. После получения заказа с продуктами, клиент должен отдать курьеру накопившиеся чистые и сухие контейнеры или макулатуру. Ограничение на количество сдаваемых пакетов с вторсырьем составляет не более двух (один с 5PP и один с макулатурой), что помогает эффективно управлять загрузкой курьера.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия отметили, что после сбора вторсырья курьер доставляет его на даркстор, где подготавливается сотрудниками минисклада к отправке на переработку. Проект принимает изделия из полипропилена и любую макулатуру. Фракции 5РР отправляются на переработку твердых и мягких пластиков, а также крышечки в рамках проекта «Добрые крышечки». Собранная макулатура передается сотрудниками в компанию «Вторпроект», с которой сеть сотрудничает для передачи накопленной макулатуры в магазинах.

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