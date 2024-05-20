В Подмосковье зафиксировали снижение числа обращений по вопросам содержания МКД

На прошедшей неделе в 31 городском округе Московской области уменьшилось количество заявок в единую диспетчерскую службу. Их отработку ГУСТ региона контролирует в центре управления регионом. В Котельниках снижение составило 24%, в Талдомском округе — 33%, Луховицах — 56%. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

В Павлово-Посадском округе обращений стало меньше на 56%. Здесь управляющие организации провели уборку подъездов домов № 28 в переулке Герцена и № 31 по Южной улице. В одной из квартир дома № 17 по улице Зыбина обеспечили прогрев полотенцесушителя. С фасада дома № 64 в Большом Железнодорожном проезде удалили несанкционированные надписи.

А в Электрогорске по адресу: ул. М. Горького, 16, довели до нормативных показателей температуру горячей воды.

За неделю в регионе стало меньше обращений жителей по вопросам ремонта кровель (-17%), восстановления работоспособности телевизионных антенн (- 19%), повышенной влажности в подвале (-38%), перебоев в горячем водоснабжении (- 43%) и других.

Обратиться по вопросу содержания МКД можно, позвонив на короткий номер 122 (добавочный 4). Робот примет заявку, распределит ее исполнителям, а затем перезвонит для подтверждения решения вопроса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.