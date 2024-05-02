В Подмосковье выдано предостережение компании-авиаперевозчику

сегодня в 15:48

Специалисты Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья выдали предостережение компании ООО «Москва Карго» за отсутствие информации о прохождении техосмотра 77 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что в системе АИС «Гостехнадзор-Эксперт» за ООО «Москва Карго» зарегистрировано 245 единиц самоходных машин и других видов техники, у 77 из которых отсутствовала информация о прохождении технического осмотра. По результатам контрольных мероприятий ООО «Москва Карго» вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

26 апреля состоялся ежегодный технический осмотр специалистами Гостехнадзора спецтехники у агропромышленного ООО Племзавод «Барыбино» в городском округе Домодедово. Из 67 самоходных видов техники 62 прошли технический осмотр.

За прошедшую неделю в Подмосковье Гостехнадзором Минэкологии: совершено 649 регистрационных действий в отношении самоходных машин; проведено 1 535 технических осмотров самоходных машин; выдано или заменено 413 удостоверений тракториста-машиниста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.