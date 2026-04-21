В Подмосковье выбрали финалистов конкурса «Воспитатель года»

В Подмосковье 20 апреля прошло заключительное испытание конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2026», по итогам которого определили пятерых финалистов из разных округов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Финальным этапом стало конкурсное испытание «Профессиональный разговор». Участники продемонстрировали умение вести конструктивный диалог с педагогами, родителями и представителями общественности по актуальным вопросам развития системы образования, а также представили собственные методические разработки.

В число финалистов вошла Александра Лобачева из Дмитровского муниципального округа с проектом «Воспитать человека». Ее разработка направлена на формирование у детей положительных моделей нравственного поведения, расширение представлений об окружающем мире, развитие критического мышления и самостоятельности.

Дарья Смотрова из городского округа Щелково представила проект «От аксиомы — к действию: путь к экологической культуре дошкольника», посвященный формированию устойчивых навыков экологически ответственного поведения. Ольга Иванова из Подольска презентовала разработку «Мобиус — Игровая модель», создающую условия для самостоятельной организации игрового пространства детьми.

Елена Спиридонова из Химок выступила с проектом «Этно-калейдоскоп», который знакомит дошкольников с культурой народов России и способствует воспитанию патриотизма через уважение к культурному многообразию страны. Виктория Юканова из Ленинского городского округа представила программу «Интеллектуальные лабиринты», направленную на развитие пространственного, логического и сенсомоторного мышления. В рамках выступления она продемонстрировала лабиринты «Мой город», «Модульный», «Конструктор» и «Навигатор».

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.