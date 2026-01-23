В Подмосковье в День всех влюбленных подано 355 заявлений на регистрацию брака

В День всех влюбленных, 14 февраля, в Подмосковье подано 355 заявлений на регистрацию брака, что на 15% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Многие пары выбрали для церемонии выездные площадки. Среди наиболее востребованных мест оказались парк «Патриот», культурный центр «Дубровицы» и парк-отель «Софрино». Наибольшее количество свадеб в этот день запланировано в Коломне, Подольске и Мытищах.

Подать заявление на регистрацию брака можно через портал госуслуг. Дополнительная информация о выездных площадках и организации свадеб размещена на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков.

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.