В Подмосковье в апреле увеличился спрос на мясные деликатесы более чем на 7%

В продуктовой корзине жителей Подмосковья все чаще встречаются мясные деликатесы — в апреле спрос на сырокопченые колбасы увеличился более чем на 7% относительно марта. Так, за месяц в розничных торговых сетях было реализовано около 277 тонн данной продукции, в том числе от региональных производителей, крупнейшими из которых являются АО «Черкизово-Кашира», АО «Мясокомбинат «Клинский», ООО Мясоперерабатывающий завод «Ремит» в Подольске, ООО «МПЗ Мясницкий ряд» в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В среднем, в день покупатели приобретали более 9,2 тонн сырокопченых колбас, среди которых «Сервелат», «Салями», «Брауншвейгская» и другие.

Подмосковье входит в топ-3 регионов в ЦФО, производя более 23% всех видов колбас.

В I квартале региональные предприятия выпустили 65,6 тыс. тонн колбасных изделий, нарастив производство на 8% к аналогичному периоду прошлого года.

Сырокопченые колбасы предварительно не подвергают термообработке, копчение производится в сыром виде, а «созревание» занимает около месяца. Приобрести мясные деликатесы от региональных производителей можно в фирменных магазинах, розничных торговых сетях «X5 Group», «Лента», «Глобус» и других.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.