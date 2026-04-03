В Подмосковье в апреле пройдут экоакции в Королеве и Мытищах

Экологические акции по раздельному сбору отходов пройдут в апреле в Королеве, Мытищах, Пушкино и Фрязино. Жители смогут сдать вторсырье и получить консультации волонтеров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Волонтерские объединения Московской области организуют серию весенних акций по раздельному сбору отходов. Участники смогут освободить дома от ненужных вещей и передать вторсырье на переработку. На площадках будут работать добровольцы, которые объяснят правила приема и при необходимости помогут новичкам.

4 апреля акции пройдут в Королеве по адресам: проезд Макаренко, д. 1, подъезд 4 (с 11:00 до 12:00) и улица Калинина, 6В (с 11:00 до 13:00).

11 апреля — Королев, улица Калинина, 6В (с 11:00 до 13:00).

12 апреля — Мытищи, улица Мира, с32/2, ТЦ 4DAILY (с 12:00 до 14:00).

18 апреля — Королев, проезд Макаренко, д. 1, подъезд 4 (с 11:00 до 12:00) и улица Калинина, 6В (с 11:00 до 13:00).

19 апреля — Пушкино, М-8 Холмогоры, 33-й километр, с18 (с 12:30 до 14:00).

25 апреля — Королев, улица Калинина, 6В (с 11:00 до 13:00); Фрязино, улица Комсомольская, д. 17, фойе Дворца культуры «Исток» (с 11:00 до 13:00).

26 апреля — Королев, улица Строителей, 15А (с 12:00 до 14:00).

Кроме того, ежедневно с 8:00 до 21:00 вторсырье принимают в экоцентре «Приемочная № 1» в Королеве на улице Калининградская, 5.

Организаторы приглашают как постоянных участников, так и новых добровольцев. Присоединиться к команде можно на любой из площадок, оставшись помочь в проведении акции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.