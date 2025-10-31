В Подмосковье увеличится прожиточный минимум и социальные выплаты

В Московской области с 1 января 2026 года будет увеличен на 5% прожиточный минимум и составит: на душу населения 20 286 рублей, для трудоспособного населения — 22 112 рублей, для пенсионеров — 17 446 рублей, для детей — 19 677 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Увеличение прожиточного минимума способстует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие. В нашем регионе более 690 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума», — пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Одна из самых востребованных социальных выплат — единое пособие на ребенка — это вид государственной поддержки для семей с низким уровнем дохода. Такую выплату в размере 50, 75 или 100% суммы прожиточного минимума получают беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, или семьи с детьми до 17 лет. Размер выплаты зависит от степени нуждаемости конкретной семьи. В 2026 году размер единого ежемесячного пособия в Московской области составит: 50% — 9 838 рублей, 75% — 14 758 рублей и 100% — 19 677 рублей.

С прожиточным минимумом также ожидается увеличение региональной социальной доплаты к пенсии. Такая доплата увеличивает доход пожилых людей до величины прожиточного минимума, который в 2026 году для пенсионеров составит 17 446 рублей.

В этом году также был утвержден новый размер выплат на детей-сирот от года до 12 лет в приемных семьях. Теперь она равна величине прожиточного минимума на ребенка и в 2026 году будет проиндексирована, что составит 19 677 рублей.

В ведомстве напомнили, что размер прожиточного минимума также используют как критерий оценки нуждаемости, когда назначаются различные виды соцпомощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.