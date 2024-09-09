В Подмосковье утверждены охранные обязательства объектов культурного наследия

Объекты расположены по адресу: Московская область, городской округ Чехов, село Троицкое.

История Московской окружной лечебницы неразрывно связана с ее уникальным архитектурным комплексом, формировавшимся на протяжении нескольких лет. В октябре 1900 года московские власти приобрели 900 десятин земли для строительства лечебницы. Изначально Троицкая лечебница проектировалась как тюремная больница, что отразилось на ее архитектуре. Строительство Троицкой лечебницы производилось по смешанной павильонно-корпусной системе с рядом соединенных между собой корпусов.

Здания конюшни и хозяйственной постройки были выстроены в 1902–1907 годах одновременно с постройкой комплекса лечебницы. Небольшое, прямоугольное в плане, одноэтажное здание хозяйственной постройки возведено в юго-восточном углу территории больницы. Севернее находится строение конюшни, объединенное с хозяйственной постройкой в один объем. 24 октября 1907 года в селе Троицком Подольского уезда состоялось торжественное открытие и освящение Московской Окружной лечебницы для душевнобольных. В 1910 году Московская Окружная больница как новейший медицинский комплекс была представлена на международной выставке Гигиены в Дрездене.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.