В Подмосковье утвердили закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа

В Мособлдуме в целом приняли закон, который закрепляет правовые и организационные основы увековечения памяти жертв геноцида советского народа на территории Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Закон определяет, как в Подмосковье будет вестись работа по увековечению памяти жертв геноцида советского народа. В документе также прописаны правила организации поисковых работ по выявлению неизвестных захоронений и установлению имен погибших.

Были закреплены основные формы такой деятельности. Речь идет о поддержке общественных объединений и историко-краеведческих организаций, которые занимаются поисковой работой, а также о помощи социально ориентированным НКО. Кроме того, власти будут содействовать гражданам и организациям в реализации общественно значимых инициатив, направленных на сохранение памяти жертв геноцида.

Отдельно в законе распределены полномочия между органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления, чтобы работа в этой сфере была выстроена согласованно.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно – ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <...> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.

