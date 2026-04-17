В Подмосковье упростили подачу на выплату по бюджетной ипотеке

Жители Подмосковья теперь могут быстрее подать заявление на перечисление социальной выплаты по региональной бюджетной ипотеке благодаря автоматической проверке документов на портале госуслуг. Сервис сам заполняет данные действующего свидетельства и предупреждает о его отсутствии или просрочке, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале госуслуг обновили онлайн-услугу по перечислению социальной выплаты в рамках бюджетной ипотеки. В нее добавили сервис автоматической проверки свидетельства.

«В онлайн-услуге теперь работает сервис автоматической проверки свидетельства на бюджетную ипотеку. Если документ действителен, система сама заполнит его реквизиты — человеку не придется вводить данные вручную. Если свидетельства нет или оно просрочено, на экране сразу появится предупреждение, и подача заявки будет заблокирована. Так заявитель сможет вовремя исправить ситуацию и избежать отказа», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Московской области бюджетную и социальную ипотеки предоставляют специалистам сфер здравоохранения, спорта, образования, науки и промышленности. Получатели бюджетной ипотеки обязаны работать в регионе пять лет, социальной ипотеки — десять лет.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» размещена на портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Для подачи заявления необходимо выбрать соответствующую цель обращения в онлайн-форме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.