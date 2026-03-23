В Подмосковье упростили оформление парковочных разрешений

На региональном портале Московской области внедрили три умных сервиса для оформления резидентского парковочного разрешения. Нововведения позволяют избежать ошибок и ускоряют подачу заявлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На регпортале в услугу по оформлению резидентского парковочного разрешения добавили инструменты автоматической проверки данных. Они помогают заявителям корректно заполнить форму и избежать повторных обращений.

«Первый сервис исключает повторную подачу заявлений, проверяя наличие ранее поданных и еще нерассмотренных обращений. Второй позволяет выбрать действующее парковочное разрешение из реестра для внесения изменений – без ручного ввода данных. Третий проверяет наличие автомобиля в реестре транспортных средств по госномеру и СТС», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Бесплатная парковка на платных стоянках региона доступна членам многодетных и приемных семей, владельцам электромобилей, покупателям абонементов и резидентам при наличии оформленного разрешения.

Услуга «Оформление, изменение, исключение, продление муниципального резидентского парковочного разрешения» предоставляется бесплатно на региональном портале. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через учетную запись ЕСИА и заполнить электронную форму. Решение поступит в личный кабинет в течение шести рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.