В Подмосковье стартует регистрация на открытый кибертурнир для школьников

Регистрация на открытый кибертурнир «Неизвестная война», посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне, продлится до 15 апреля 2026 года для учащихся Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Школьники и студенты Подмосковья в возрасте от 14 до 23 лет могут принять участие в открытом кибертурнире «Неизвестная война». Команды формируются из 1–5 человек, при этом количество команд от одной образовательной организации не ограничено.

Турнир пройдет в онлайн-формате с 8:00 18 апреля до 8:00 19 апреля. Зарегистрированные участники получат ссылку для входа за день до начала соревнования. Итоги турнира объявят 24 апреля.

В ходе турнира участники познакомятся с историческими секретными данными, освоят методы поиска информации и решения задач, а также получат базовые навыки в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности. Игровая платформа будет работать круглосуточно, что позволит командам самостоятельно планировать время выполнения заданий. Для подготовленных команд выполнение всех заданий займет около 4–5 часов.

Победителей и призеров наградят дипломами, кубками и памятными призами. Педагоги и кураторы получат благодарственные письма, остальные участники — электронные сертификаты.

Регистрация открыта до 15 апреля по ссылке. Подробная информация размещена на сайте.

Организаторами турнира выступают Ассоциация руководителей служб информационной безопасности и Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России» при поддержке Агентства стратегических инициатив, МИД России, Общественной палаты РФ и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.