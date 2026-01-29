В Подмосковье стартует новый сезон «Вкусных пятниц» с дегустацией фермерских продуктов

В Подмосковье 30 января начнется новый сезон гастрономического проекта «Вкусные пятницы», в рамках которого фермеры и производители региона будут проводить дегустации своей продукции в офисах и на социальных объектах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новый сезон проекта Россельхозбанка «Вкусные пятницы» стартует в Подмосковье 30 января. В этот день с 9:00 до 15:00 в доме правительства Московской области в Красногорске фермеры и производители региона представят свою продукцию для дегустации и продажи.

Проект действует с апреля 2022 года и позволяет сотрудникам организаций-участников пробовать и приобретать натуральные фермерские продукты без торговых наценок. Покупатели могут пообщаться с производителями, узнать о технологии изготовления и истории предприятий.

В четвертом квартале 2025 года было проведено более 43 подобных мероприятий в Москве и Подмосковье. К проекту присоединились 10 новых производителей, которые представили мясные и рыбные деликатесы, сыры, мед, ягоды, грибы и ремесленные товары. В новом сезоне к участникам присоединится люберецкая пекарня «Машенька», чью продукцию пробовал Президент России Владимир Путин. На мероприятии будут представлены пирожки с капустой, луком и яйцом, картошкой, слоечки с клубникой и вишней, а также сочники с творогом.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что стать участником «Вкусных пятниц» может любой фермер или предприниматель, подав заявку на платформе «Свое Родное». Также к проекту могут присоединиться государственные организации и корпоративные клиенты Россельхозбанка, желающие принять фермеров на своих площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.