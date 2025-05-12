В Подмосковье стартовал Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций

Стартовал муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Основная тема фестиваля в 2025 году — инвестиционная грамотность. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций пройдет в 3 этапа: с 12 мая по 15 июня — муниципальный этап; 21 июня — региональный этап; 6–7 сентября — федеральный этап.

На фестивале расскажут, как сохранить и приумножить семейный бюджет, в том числе за счет инструментов долгосрочных сбережений, а также как защитить свои накопления от мошенников. В состав семейной команды входят от 2 до 4 родственников разных поколений. Им предстоит пройти квизы, конкурсы, симуляторы, посвященные сбережению и преумножению личного капитала и капитала семьи.

Семьям, желающим принять участие в мероприятиях фестиваля, необходимо обратиться к региональным операторам, список которых размещен на сайте Финансового университета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.