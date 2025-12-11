В Подмосковье стартовал семинар по вопросам поддержки участников СВО и их семей

В доме правительства Московской области при поддержке Российского общества «Знание» 11 декабря стартовал обучающий межведомственный семинар по взаимодействию в сфере поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Самый главный приоритет всей нашей работы — это помощь и поддержка участников специальной военной операции и их семей. У нас уже второй год проходит такое расширенное двухдневное обучение, когда мы и делимся опытом уже наработанным и продумываем новые решения. В регионе мы выстроили целостную и слаженную систему, где военкоматы, соцслужбы, администрации, госфонд Защитники Отечества, Ассоциация ветеранов работают в единой команде», — сказала на открытии мероприятия вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что в рамках церемонии открытия семинара прошли награждения Благодарственными письмами Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе. Также Благодарности губернатора Московской области получили команды администраций городских округов Коломна, Серпухов, Наро-Фоминск, Люберцы и Пушкинский.

«Помощь нашим защитникам Отечества и их семьям — это одна из основных задач, которую ставит перед нами наш президент Владимир Владимирович Путин. Это многогранная и важная работа, которую необходимо выполнять нам всем вместе. Этот семинар ориентирован на то, чтобы вся наша система помощи работала как один механизм. Также это хорошая возможность обменяться опытом и успешной реализацией проекта, и попытаться укрепить межведомственное взаимодействие и сотрудничество, потому на сегодняшнем семинаре присутствует более 17 ведомств от различных структур», — сказал главный федеральный инспектор по Московской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Андрей Валентинович Белогуров.

Программа семинара рассчитана на два дня. В рамках мероприятия пройдет цикл лекций и мастер-классов. Лекторы и эксперты расскажут о социально-психологических особенностях работы с ветеранами и их семьями, о методах укрепления межведомственного взаимодействия, установления доверительного диалога.

«Мы стараемся действовать на опережение «проактивно». Как только ветерану устанавливают инвалидность, наша система это фиксирует, и мы «подхватываем» его, не дожидаясь, когда он сам пройдет все инстанции. Чтобы знать реальные-бытовые потребности ветерана, нами была проведена масштабная работа: мы лично обследовали условия жизни более 600 получивших ранения бойцов», — поделилась одной из успешных практик работы в Московской области Людмила Болатаева.

В ходе первого дня обучающего семинара участники разберутся в особенностях психологического и социального поведения участников боевых действий и членов их семей, а также методах поддержки и адаптации. Также пройдет лекция посвященная обзору основных понятий и методов психологической реабилитации, а также видов кризисных состояний. Одним из важных практических элементов семинара станет командная ролевая игра, моделирующая ситуации обращения граждан за государственной поддержкой. Она помогает отрабатывать коммуникативные навыки, учит выявлять полный перечень мер социальной поддержки для конкретного человека и эффективные способы их реализации.

В ведомстве уточнили, что проведение таких семинаров происходит во всех регионах Центрального федерального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.