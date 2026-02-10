В Подмосковье стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс любителей птиц

Русское орнитологическое общество объявило о начале приема заявок на Всероссийский орнитологический конкурс «Находка года-2025» для любителей птиц из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 февраля по 15 марта. Участникам предлагается присылать фото- и видеоматериалы, подтверждающие находки новых или очень редких для регионов России видов и подвидов птиц, а также уникальные наблюдения, расширяющие знания о распространении и поведении птиц.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин подчеркнул важность инициативы. Он отметил, что министерство ежегодно проводит мониторинг видов, внесенных в Красную книгу региона, и привлечение бердвотчеров и любителей птиц позволит значительно расширить сведения о редких видах.

Материалы для участия в конкурсе необходимо отправлять на электронную почту birders@mail.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.