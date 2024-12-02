В Подмосковье стартовал прием электронных заявлений для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Со 2 декабря года на региональном портале государственных и муниципальных услуг можно подать электронное заявление на участие в едином и основном государственном экзаменах. В 2023/2024 учебном году было подано 114 тыс. заявлений в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Уже 4 декабря ученики одиннадцатых классов напишут итоговое сочинение, а девятым классам предстоит пройти итоговое собеседование в феврале следующего года. По итогам этих заданий школьники смогут получить допуск к экзаменам. Напомню, что в прошлом учебном году в государственной итоговой аттестации приняли участие 120 тысяч выпускников», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Услуга доступна на портале в разделе «Образование» — «Образование детям». В электронной форме заявления нужно указать сведения о заявителе, перечень учебных предметов и период сдачи экзаменов. Воспользоваться электронным сервисом подачи заявлений могут как участники экзаменов, так и их родители или законные представители. Услуга предоставляется в течение 5 рабочих дней, а решение о принятии заявления направляется в личный кабинет заявителя на РПГУ.

Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершается 1 февраля, а в ОГЭ — 1 марта включительно.

После этих дат любые изменения, касающиеся сдачи предметов, принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии Московской области и при наличии документально подтвержденных уважительных причин. Такие заявления должны быть поданы не позднее чем за две недели до проведения экзамена.

Выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ только в резервные дни основного периода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.