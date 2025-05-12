В Подмосковье стали известны участники форума «Росмолодежь — 2025»
В Подмосковье стало известно прогнозируемое количество заявок от каждого субъекта Российской Федерации на форумы, входящие в линейку Росмолодежи в 2025 год. Указанный показатель рассчитан в целях обеспечения качественного конкурсного отбора участников в расчете 15 человек на место. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.