В Подмосковье стало известно прогнозируемое количество заявок от каждого субъекта Российской Федерации на форумы, входящие в линейку Росмолодежи в 2025 год. Указанный показатель рассчитан в целях обеспечения качественного конкурсного отбора участников в расчете 15 человек на место. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.