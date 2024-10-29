В Подмосковье стали известны результаты акции «Соловьиные вечера»

В Союзе охраны птиц России подвели итоги Всероссийской акции «Соловьиные вечера-2024». Официально мероприятие проводилось в мае, но в большинстве регионов-участников сведения принимались до конца июня, а затем немало времени понадобилось для анализа результатов и подведения итогов, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В акции приняли участие 52 региона России, наблюдения за соловьями вели 1480 человек, которые зарегистрировали более 6000 точек пения обыкновенного соловья. Самыми «соловьиными» регионами в 2024 году, по итогам акции, стали Курская (839 птиц), Рязанская (431), Калужская (411), Московская (308) области и Москва (298).

По Московской области на карту акции было нанесено 308 точек, в мероприятии принял участие 81 человек. Больше всего наблюдений было в Балашихе, Электрогорске и Павловском Посаде.

Цель акции «Соловьиные вечера», в первую очередь, научная. Соловей является индикатором состояния окружающей среды: если оно ухудшается, то соловьи покидают обжитую годами территорию. Подобный сигнал может помочь вовремя предпринять нужные шаги к оздоровлению экологической ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.