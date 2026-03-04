В Подмосковье система «Честный знак» защищает покупателей

сегодня в 17:42

Система цифровой маркировки «Честный знак» продолжает внедряться в Подмосковье. С апреля 2024 года кассы в магазинах проверяют коды товаров в режиме реального времени, что помогает выявлять фальсификат и просроченную продукцию, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Цифровая маркировка позволяет отследить путь товара от производства до прилавка. Производители подделок часто указывают ложные сроки годности, используют дешевое сырье и снижают качество продукции. Система делает рынок более прозрачным и снижает риски для покупателей.

Уникальный QR-код содержит данные о сроке годности, составе, производителе и стране происхождения. Получить его могут только легальные компании, поэтому подделать код невозможно. Если товар просрочен или запрещен к продаже, касса не позволит провести покупку.

Благодаря внедрению сервиса уже сокращен нелегальный оборот лекарств, продуктов питания, текстиля и других товаров. Проверить подлинность продукции жители региона могут через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.