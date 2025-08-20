В Подмосковье сельхозпроизводители выкупили из аренды почти 730 га сельхозземли

С начала года сельхозпроизводители и фермерские хозяйства Подмосковья выкупили 728,3 га земли сельхозназначения после многолетней аренды и активного ее использования по назначению. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Арендаторы земли сельхозназначения имеют право выкупить арендуемые земли без торгов по истечении трех лет с момента заключения аренды. Такое право дает ст. 39.3 Земельного кодекса РФ (пп. 9 п. 2), если у арендатора нет выявленных и неустраненных нарушений российского законодательства, зафиксированных госземнадзором. С начала года в Подмосковье своим правом воспользовались 9 сельхозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств. 13 земельных участков общей площадью свыше 728,3 га перешли в собственность фермеров в 7 округах Подмосковья. Общая сумма выкупа составила более 34 млн рублей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Земельные участки, выкупленные фермерами в городских и муниципальных округах Дмитровский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский, Чехов, Волоколамск, Истра и Серебряные Пруды, варьируются от 10 до 205 га. Все участки обрабатывались и использовались арендаторами по назначению.

Самым крупным приобретателем областной земли стало ООО «МОСАГРОФУД-Д», которое реализует продукцию нескольких направлений: картофель, морковь и свекла столовые, также производит молоко цельное и мясо крупного рогатого скота. С начала года оно выкупило в собственность более 524 га сельхозземли в Дмитровском городском округе.

Арендатор земельного участка сельхозназначения может обратиться за выкупом земельного участка через региональный портал Госуслуг. Срок предоставления услуги — 20 календарных дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.