С мая стартовал новый этап обязательной маркировки товаров. Производители и импортеры обязаны наносить специальные коды на упаковки широкого ассортимента продукции, включая снеки, мыло, чистящие и моющие средства, а также прочие виды бытовой химии. В перечень товаров, подлежащих маркировке, вошли популярные снеки: чипсы, сухарики, гренки, попкорн, кукурузные палочки, начос и хлебцы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Система позволяет осуществлять контроль за товарооборотом в реальном времени через кассовое оборудование, которое при продаже обращается к системе «Честный знак» для проверки каждого кода. Если код недействителен или у товара есть нарушения (истекающий срок годности, запрещен к реализации или товар выведен из оборота), кассовые программы уведомят продавца о возможной проблеме.

Такая технология обеспечивает прослеживаемость продукта с момента его производства до продажи, что повышает доверие потребителей и защищает их от покупки контрафакта. В случае блокировки товара, причина будет отображена при сканировании на кассе — также ее можно узнать в мобильном приложении «Честный знак» или обратившись в техническую поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.