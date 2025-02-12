В Подмосковье работают более 120 официальных рынков

В начале февраля комитет по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной думы провел расширенное заседание, главное темой которого стало завершение переходного периода по переводу некапитальных сельскохозяйственных рынков в капитальные здания или сооружения. Участие в мероприятии приняли представители региональных министерств и ведомств, органов местного самоуправления, а также представители с/х кооперативных рынков. От Минсельхозпрода Московской области выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов, сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день 45 субъектов РФ имеют сельскохозяйственные рынки, в 40 из них установлено требование об осуществлении деятельности в капитальных строениях. В 5 субъектах были продлены сроки перевода с/х рынков в капитальные здания и сооружения, включая Подмосковье. Согласно региональному закону № 41/2007-ОЗ продление будет действовать до 1 января 2026 года. По состоянию на 3 февраля 2025 года в Московской области работает 121 официальный рынок, из них 36 сельскохозяйственные — 13 находятся в капитальных зданиях и 17 в нестационарных строениях. Представители с/х рынков, осуществляющие деятельность в нестационарных строениях, были проинформированы о том, что несоблюдение установленных сроков повлечет административную ответственность вплоть до приостановки деятельности торговых объектов.

Подобные совещания будут проводиться ежеквартально для взаимодействия с каждым из собственников, рассмотрения возможности предоставления альтернативных мест для реализации с/х продукции в рамках действующих схем размещения НТО в случае неготовности рынка к реконструкции, возможности продления разрешения на право организации рынка при наличии плана реконструкции в случае не завершения строительных работ до окончания текущего года, рассмотрения мер поддержки, обсуждения варианта гибридного формата торговли на территории с/х рынка при наличии на его территории капитального здания. При этом нестационарные торговые объекты в границах действующего рынка должны соответствовать требования благоустройства городского округа.

Органам местного самоуправления дано поручение о доведении информации до собственников, которые в свою очередь должны предоставить в Минсельхозпрод Московской области согласованный план реконструкции торгового объекта. Расширенное заседание комитета по принятию окончательного решения планируется в IV квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.