В Подмосковье провели серию мероприятий в память о жертвах узников концлагерей

В Московской области прошло порядка 100 памятных мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который традиционно отмечается по всей стране 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

11 апреля 1945 года произошло интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд. Именно это событие сподвигло ООН отметить этот день, как памятный для всего человечества. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тыс. концлагерей, гетто и тюрем. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них 5 млн - граждане Советского Союза. Примерно 12 млн человек так и не дожили до освобождения, среди них - около 2 млн детей.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, на сайте Министерства обороны России есть исторический раздел – «Звериное лицо фашизма». Там собраны архивные материалы и фотографии тех страшных дней.

«Мы не имеем права забывать, что такое фашизм, какое горе он принес всему миру и нашей стране. Мы должны хранить и передавать будущим поколениям страшную правду, чтить подвиг народа-победителя. Нельзя допустить, чтобы это повторилось», — сказал Игорь Брынцалов.

Депутат Мособлдумы, региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев принял участие в мемориальной акции, которая прошла около Музея Победы на Поклонной горе. Там прозвучал «Бухенвальдский набат», состоялось возложение цветов к монументу «Трагедия народов».

«Сохранить память о тех страшных событиях для будущих поколений – священный долг каждого. Отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории», — прокомментировал Владимир Вшивцев.

Во всех муниципалитетах прошли памятные мероприятия, а представители «Единой России» провели встречи с бывшими узниками концлагерей в рамках партийного проекта «Историческая память».

Так, в Красногорске, Мытищах и Дзержинском состоялись встречи представителей партии «Единая Россия» с узниками фашистских концлагерей.

В Красногорске исполнительные секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов совместно с первым заместителем главы округа Натальей Тимошиной навестили Нину Васильевну Корчагину, бывшую узницу фашистского концлагеря, они поговорили о ее жизненном пути и в конце встречи вручили букет цветов.

«Когда Нине Васильевне было всего лишь три года, их деревню Ченцы Волоколамского района оккупировали фашисты. Было это в далеком ноябре 1941 года. Повзрослев, Нина Васильевна переехала в Красногорск, где в 1967 году устроилась на Красногорский механический завод, а позже - в детский сад Военно-морского флота. В 2014 году она возглавила Красногорское отделение Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма», — рассказал о героине Богдан Андриянов.

Мытищинские единороссы провели встречу с бывшими пленниками в Молодежном центре «Импульс». Место встречи выбрано очень символично. Ведь именно здесь работает уникальный музей бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. В нем собраны частицы воспоминаний, а экскурсии проводят юные волонтеры. Несмотря на солидный возраст, все пришедшие гости ведут активную общественную жизнь и интересуются делами округа.

«В теплой обстановке за одним столом собрались представители молодежи и наши ветераны — бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. На их долю выпало немало испытаний, но они смотрят вперед, улыбаются и живут полной жизнью. Уважаемые ветераны! Вы занимаетесь патриотическим воспитанием, проводите уроки мужества. Ваш труд бесценен! Спасибо вам за такую важную работу. Знать историю великого государства, значит уверено смотреть в будущее», — сказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая

В Дзержинском к бывшему узнику фашистского концлагеря Виктору Михайловичу Жиляеву в гости заглянули активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», члены и сторонники партии, представители отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Они вручили жителю Дзержинского памятные подарки, поговорили о его жизни и поблагодарили за стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

«В эту важную историческую дату мы навестили бывшего узника фашистского концлагеря Виктора Михайловича. В плену у фашистов он оказался с мамой маленьким ребенком, в возрасте трех лет. Мы увлеченно слушали его историю, благодарили за подвиг, и, конечно, тепло поздравляли. Очень важно бережно хранить историю наших героев и передавать ее из поколения в поколение», — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Историческая память» Анастасия Снегурова.

А в Дубне члены партии «Единая Россия» провели памятный митинг у мемориала Несовершеннолетним узникам фашизма и возложили цветы. В митинге приняли участие активисты городского Совета ветеранов, молодогвардейцы и жители наукограда.

«Ежегодно мы встречаемся у памятника узникам фашизма и вспоминаем те страшные события. Сегодня, вместе с нами были и свидетели тех событий, живые свидетели фашистских концлагерей. Вместе с молодежью мы почтили память погибших минутой молчания. Сегодня наша страна переживает непростые времена, мы каждый день боремся с неонацизмом, но только вместе мы сможем победить зло», — добавила член местного политсовета Наталья Шувикова.

Цель проекта «Историческая память» защитить историю России от преднамеренных искажений путем изучения гражданами страны, особенно молодежью, соотечественниками, иностранными гражданами реальных событий по достоверным документам, первоисточникам и воспоминаниям свидетелей.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.