В Подмосковье противопожарные работы в лесах идут с опережением графика

В Московской области продолжается активная работа по предотвращению лесных пожаров и созданию безопасных условий для отдыхающих. В рамках противопожарных мероприятий в лесах оборудуются специальные зоны отдыха, каждая из которых защищена минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В себя такая зона включает: беседка, место для сбора мусора, подготовленное место для разведения костра.

«Места отдыха устанавливаются на землях лесного фонда в специально отведенных и оборудованных местах. Это позволяет снизить неблагоприятное воздействие на природную среду и предотвратить возникновение лесных пожаров. Так сначала года благоустроено 103 новых места отдыха и отремонтировано 648», — подчеркнул председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

До конца года планируется создать 150 новых зон и обновить 745 существующих мест отдыха.

Лидеры по обустройству: Бородинский филиал — 22 новых зоны, Дмитровский и Звенигородский филиалы — по 8 новых зон.

Такие меры помогают не только сохранить леса Подмосковья, но и сделать отдых на природе комфортным и безопасным.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.