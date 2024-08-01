В Лобне и Люберцах прошли Окружные форумы для волонтеров Подмосковья

Министерство информации и молодежной политики Московской области традиционно в течение года проводит ряд образовательных мероприятий для волонтеров Подмосковья. Так, в Лобне и Люберцах прошли Окружные форумы для руководителей и активистов добровольческих организаций, которые собрали более 200 человек из 15 городских округов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Движение волонтеров Подмосковья стремительно развивается. На данный момент это почти 49 тысяч активистов, только в этом году уже было организовано более 2 тысяч мероприятий и акций, сделано почти 900 добрых дел. И эти цифры растут каждый день. Ребята сталкиваются с новыми вызовами, максимально вовлечены во все важные задачи в нашем регионе и в стране. И чтобы успешно справляться со всем этим, быть оперативными и полезными, наши добровольцы постоянно учатся, узнают новое, растут профессионально», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Со своей стороны стараемся помогать им в этой работе, проводим образовательные форумы, семинары, круглые столы, приглашаем спикеров федерального уровня, организовываем практические занятия, добавила она.

В рамках форумов прошли семинары для руководителей добровольческих организаций и активистов движения «Волонтеры Подмосковья», на котором эксперт Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи, наставник проекта «Росмолодежь. Гранты» и «Твой Ход» Артем Рыков рассказал о том, как продвигать свою деятельность так, чтобы увеличить количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, как быть результативным, не перегореть на работе и получать от нее удовольствие.

Особый акцент в ходе беседы сделали на том, что для успеха общего дела очень важно, чтобы активисты ощущали командный дух и понимали цель своих мероприятий и акций.

Кроме того, в формате круглого стола с руководителями волонтерских ячеек Московской области подробно поговорили об основах событийного волонтерства, его механике, правах и обязанностях, а также о компетенциях, которыми необходимо обладать активисту.

Событийное волонтерство — это добровольческая деятельность, направленная на помощь в организации и проведении крупных значимых событий местного, регионального, федерального и международного уровня. Ребята задавали много вопросов: от того, что такое этический кодекс волонтера, до того, какую фотографию нужно делать на аккредитационные документы.

В завершении мероприятий для участников форумов провели командообразующую игру «Самый умный. Самый добрый», в рамках которой подмосковные добровольцы проверили свою эрудицию в области истории России, в разных направлениях волонтерства, а также посоревновались в том, как хорошо они знают Подмосковье, его достопримечательности и объекты культурного наследия.

На встрече в Лобне первое место заняли ребята из Шаховской, второе — из Воскресенска, замыкает тройку лучших команда из Солнечногорска. А на мероприятии в Люберцах лучшие распределились следующим образом: первое место разделили сборная команда из Дзержинского и Подольска, второе место осталось за Лыткарино, а на третьем разместились ребята из Подольска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.