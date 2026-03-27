В Подмосковье прошел семинар для управленцев школ

Практический семинар для управленческих команд школ состоялся 27 марта в Щелковском лицее №7. Заместители директоров из Фрязина, Щелкова и Лосино-Петровского изучили инструменты анализа образовательных результатов и меры по их улучшению, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Московская область оказывает школам методическую поддержку для повышения образовательных результатов учеников. Центр качества образования КУРО при поддержке эффективных методических служб проводит серию практических семинаров для управленческих команд.

Участники учатся проводить комплексный анализ результатов оценочных процедур и использовать его для разработки мер по устранению выявленных дефицитов. На семинаре в Щелкове заместители директоров отработали навыки работы с инструментами и отчетами в разделе «Аналитика» ГИС ЕАИС ОКО, а также изучили рекомендации по анализу результатов ВПР.

Отдельное внимание уделили механизмам анализа региональных оценочных процедур и их применению при принятии управленческих решений. По словам участников, полученные инструменты помогут эффективнее выстраивать работу со школами, которым требуется поддержка, и добиваться устойчивого роста результатов.

Ранее такие семинары прошли в Балашихе и Луховицах. Следующий практикум планируется провести в Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.