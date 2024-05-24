В Подмосковье прошел финал слета-соревнования по безопасности среди школьников

В Ленинском округе прошел финал областного слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности» среди обучающихся общеобразовательных организаций Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В общем зачете в старшей группе 1 место заняла школа № 1с УИОП из Ступина, 2 место — Радужненская школа из Коломны, 3 место — школа № 3 из Щелкова.

В младшей группе победу одержала команда школы № 6 из Сергиева Посада, 2 место заняли обучающиеся Центра образования № 45 с УИИЯ (Богородский округ), 3 место — ребята из Чеховской школы № 10.

В рамках этапа Юный спасатель 1 место заняла школа № 10 (округ Чехов), 2 место — Дворец творчества детей и молодежи (округ Балашиха), 3 место — инженерно-технологический лицей (округ Люберцы).

В финале приняли участие более 300 обучающихся из 28 горокругов Московской области. Почти неделю школьники жили в полевых условиях, организуя свой быт и участвуя в различных состязаниях.

Команды соревновались в комбинированной пожарной эстафете, кросс-эстафете, конкурсе «Визитная карточка». Участники продемонстрировали навыки проведения поисково-спасательных работ в техногенной среде и на акватории, физическую подготовку в комплексе силовых упражнений, прошли испытания на «Маршруте выживания».

Команды-победители примут участие в XXVIII Межрегиональных соревнованиях всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» (ЦФО), которые пройдут с 23 по 29 июня во Владимирской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе стартовала запись детей в первые классы. Он обсудил приемную кампанию с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. Также на совещании рассматривали вопрос о подготовке к проведению ЕГЭ в этом году.

«Всегда очень важно достойно завершить учебный год. У нас большая система образования, и ежегодно мы видим хорошие результаты по итогам ЕГЭ. Большое спасибо за это учителям и всем, кто отвечает за образование. Нам важно не просто сохранить такую динамику, но и стремиться достичь следующего рубежа», — заявил Воробьев.