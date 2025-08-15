В Подмосковье пройдет семейный фестиваль «Родные, любимые»

16 августа в 11.00 в усадьбе Василия НикитичаТатищева (д. Болдино, Солнечногорский г. о., Московская область) пройдет Семейный фестиваль «Родные, любимые», сообщает пресс-служба организаторов.

Участие в мероприятии примут:

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк;

Заместитель Министра социального развития Московской области Ольга Малахова;

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков;

Председатель Совета Депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко;

Участник президентской программы «Время Героев», научный сотрудник РВИО Николай Орлов.

Фестиваль станет ярким событием, объединяющим семьи, детей и взрослых в духе патриотизма, доброты и взаимопонимания. Участниками мероприятия станут дети с ограниченными возможностями здоровья и дети семей участников Специальной военной операции, что подчеркивает важность инклюзивности и поддержки каждого ребенка в обществе. Такие инициативы помогают формировать у подрастающего поколения чувство гордости за Родину, уважения к Защитникам Отечества и ценности семейных традиций.

В рамках работы интерактивных площадок предусмотрены более 20 локаций:

Фото-выставка «Герои нашего времени» от Ассоциации Ветеранов СВО Московской области, площадка «Маленькие герои» по мотивам русских сказок, региональные акции «Письмо защитнику Отечества» и «Доброе дело», выставка собак от Благотворительного фонда «Дарящие надежду» ипередвижная экспозиция, посвященная Великой отечественной войне, от поисковых отрядов Московской области. Помимо этого, запланированыразвлекательные программы с мыльными пузырями, русскими народными и настольными играми, а также творческие мастер-классы для детей.

Фестиваль пройдет на территории исторической усадьбы Болдино, связанной с именем выдающегося государственного деятеля Петровской эпохи — Василия Никитича Татищева. Именно здесь были созданы крупнейшие его труды «История Российская» и «Собрание законов древних русских», а также другие публицистические и научные сочинения.

К сожалению, на долгие годы усадьба оказалась заброшена и со временем пришла в плачевное состояние. Сейчас её восстановлением занимается Российское военно-историческое общество. В рамках фестиваля запланирована высадка роз с детьми с ограниченными возможностями, бойцами СВО и почетными гостями. Новая аллея роз станет символом возрождения усадьбы Болдино.

Также для участников фестиваля проведут экскурсию по «Аллее правителей России». Она была открыта по инициативе Российского военно-исторического общества в 2017 году в Петроверигском переулке в Москве. Скульптурная композиция авторства Зураба Церетели состоит из 43 бюстов исторических личностей, которые руководили Россией за более чем тысячелетнюю историю, — от князя Рюрика до первого Президента РФ Бориса Ельцина. Свое окончательное место Аллея обрела на территории усадьбы Болдино.

Фестиваль завершится патриотической акцией «Мой флаг. Моя гордость» в рамках которой участники мероприятия развернут большой государственный флаг. Событие пройдет в преддверии Дня флага России.

В организации фестиваля принимают участие: Российское военно-историческое общество, Всероссийская организация родителей детей-инвалидов местного отделения городского округа Солнечногорск, Министерство социального развития Московской области, Администрация городского округа Солнечногорск, общественные организации и волонтерские объединения (Активное долголетие, Волонтеры Подмосковья, Движение Первых, Молодая Гвардия), Ассоциация ветеранов СВО Московской области.

Программа фестиваля:

11:00 — Официальное открытие Фестиваля, выступление почетных гостей;

11.15-11.35 — Посадка кустов роз на территории усадьбы с почетными гостями и участниками фестиваля;

11.15-12.30 — Выступление творческих коллективов;

11.20-13.00 — Работа интерактивных площадок;

12.30-12.45 — Проведение патриотической акции «Мой флаг. Моя гордость»;

12.45-13.30 — Полевая кухня для участников фестиваля.

