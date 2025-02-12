В Подмосковье произведено 52,5 тыс тонн приправ за 2024 год

В феврале премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, в рамках которого расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Согласно новым правилам начиная с 1 марта 2025 года обязательная маркировка затронет часть товаров бакалейной и пищевой продукции в потребительской упаковке, а именно: специи, приправы, чипсы, начосы, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, а также соусы, пряности, сухие бульоны, супы и разновидности сухого уксуса, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, производством специй в регионе занимается ряд производителей. Ведущими из них являются НАО «Дарсил» и ООО «РУССКАЯ БАКАЛЕЙНАЯ КОМПАНИЯ». Относительно объемов, произведенных в 2023 году, выпуск специй в 2024 году вырос на 18,2%. По данным Федеральной службы государственной статистики за год в Подмосковье было произведено 52,5 тыс. тонн приправ. Регион изготовил более 79,2% от общего объема данного вида продукции в ЦФО и 47,4% от общероссийского объема.

В министерстве подчеркнули, что узнать подробнее о маркировке товаров и категориях товаров, которые в нее входят, можно на официальном сайте национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.