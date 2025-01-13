В Подмосковье подвели итоги конкурса творческих работ «Счастливое Рождество»

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Торжественное награждение победителей ежегодного окружного конкурса «Счастливое Рождество» состоялось в культурно-досуговом центре «Родина». Ежегодный конкурс на лучшую рождественскую открытку проводится в городском округе Кашира уже 13 лет подряд. В этом году конкурсанты предоставили 248 работ в трех возрастных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед началом мероприятия в фойе культурно-досугового центра все зрители смогли познакомиться с выставкой работ участников конкурса.

С поздравительным словом к участникам, их родителям и наставникам обратились Благочинный церквей Каширского округа священник Валерий Сосковец и начальник Управления образования администрации городского округа Кашира Владимир Марухин.

В подарок всем участникам конкурса была представлена Рождественская сказка, подготовленная учащимися воскресных школ Каширского Благочиния.

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