В Подмосковье подано почти 150 тыс онлайн-заявлений на выплаты на школьную форму

Жители Московской области подали порядка 150 тыс. электронных заявлений на получение ежегодной выплаты на приобретение одежды для школьников. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Предоставление выплаты на обучающегося» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Выплата предоставляется многодетной семье на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной образовательной организации Московской области.

Чтобы оформить услугу, нужно заполнить онлайн-форму заявления, прикрепить необходимые документы, а также указать реквизиты для перечисления средств. Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.

Выплата предоставляется на каждого обучающегося 1 раз в текущем календарном году. Размер выплаты составляет 3 000 рублей. Заявление необходимо подать не позднее 5 декабря текущего календарного года. Выплата поступит не позднее 20 декабря текущего календарного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.