В Подмосковье обсудили развитие системы образования до 2040 года

С 31 января по 12 февраля 2025 года в Коломенском, Подольском и Балашихинском зональных объединениях прошли стратегические сессии, на которых разрабатывались предложения для развития системы образования. В мероприятиях приняли участие более 400 делегатов по восьми ключевым направлениям: воспитание, мнение будущего, взаимодействие с родителями, кадровая политика, школа, особый ребенок, дополнительное и дошкольное образование, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Работа над Стратегией развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года ведется в рамках поручения Президента России Владимира Путина и направлена на создание современной, гибкой и ориентированной на будущее системы образования. Стратегия разрабатывается Министерством просвещения Российской Федерации, работа над ней идет во всех 89 регионах страны.

31 января в образовательном центре «Лидер» в городе Видное Ленинского городского округа состоялась стратегическая сессия Подольского зонального объединения. Делегации из 10 муниципалитетов обсудили необходимость создания гибкой системы, адаптирующей содержание образования к современным вызовам. В рамках обсуждений было предложено внедрение персонализированных программ и новых методов обучения.

5 февраля в гимназии № 1 имени Героя Российской Федерации А. В. Баландина собрались более 100 делегатов Балашихинского зонального объединения. Участники представили пути решения актуальных проблем по каждому направлению и подчеркнули важность совместных усилий для формирования образовательной среды, отвечающей вызовам будущего. «Сегодня участникам рабочей группы важно определить первоочередные вызовы, способы их решения, установить конкретные результаты. Только вместе мы можем реализовать большие цели, которые стоят перед нами», — отметила заместитель главы городского округа Лилия Татевосян.

Заключительная сессия прошла 12 февраля в Коломенском зональном объединении на базе гимназии № 8. В обсуждении приняли участие делегации из 10 городских округов, включая заместителей глав, руководителей образовательных организаций, общественных деятелей, молодых педагогов, студентов и старшеклассников. Участники предложили увеличить количество часов практики в профессиональных образовательных программах и внедрить систему ассистентов для молодых педагогов, что, по их мнению, положительно скажется на качестве образования в стране.

Сформулированные в ходе стратегических сессий подходы к решению поставленных задач лягут в основу проекта предложений в Стратегию развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года от Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.