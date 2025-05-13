В Подмосковье назвали самые популярные направления подготовки в колледжах

В 2025 году большинство выпускников 9-х классов Подмосковья выбирают обучение в колледжах и техникумах. Более половины школьников планируют продолжить образование по программам среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Среди наиболее востребованных направлений подготовки — промышленность, транспорт и логистика, информационные технологии, а также строительство. Эти отрасли стабильно нуждаются в квалифицированных кадрах и предлагают широкие перспективы трудоустройства.

«Мы увеличили число бюджетных мест в 2025/2026 учебном году — до 24 669. Это позволит большему числу ребят получить качественное образование и уверенно войти в профессию», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Рост интереса к прикладному образованию говорит о прагматичном подходе современных подростков и их стремлении быстрее освоить востребованные профессии, значимые для развития региона.

Ранее в Московской области был принят комплекс мер по модернизации системы среднего профессионального образования: создаются современные мастерские, расширяется перечень востребованных специальностей, колледжи активно сотрудничают с работодателями. Все это делает профессиональное образование в регионе более привлекательным для молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.