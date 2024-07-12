В Подмосковье нашли оба черных ящика потерпевшего крушение Sukhoi Superjet 100

Оба бортовых самописца найдены на месте крушения пассажирского Sukhoi Superjet 100, обломки которого рухнули в лесную местность, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

При первичном осмотре выяснено, что оба черных ящика находятся в удовлетворительном состоянии. Теперь специалистам предстоит расшифровать данные с них и выяснить точную причину авиакатастрофы.

Причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье мог стать одновременный отказ двух двигателей самолета

В результате падения самолета погиб весь экипаж из трех человек. Других людей на борту не было, так как Sukhoi Superjet 100 выполнял перегоночный рейс.

Данный самолет не был полностью импортозамещенным. Он эксплуатировался после выпуска с 2014 года. Позднее в Сети появились кадры с места падения воздушного судна.