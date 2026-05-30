В Подмосковье наградили победителей конкурса-фестиваля художественного и технического творчества

В Подмосковье наградили победителей и призеров областного конкурса-фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии». Торжественная церемония награждения прошла 29 мая на сценической площадке Ямской школы, собрав более 1000 участников из 56 муниципалитетов. Общее количество победителей и призеров конкурса превысило 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники очного награждения представляли творческие коллективы в 12 номинациях, отражающих все многообразие талантов подмосковной молодежи: от академических хоров и народной хореографии до современной скульптуры, театра моды и медиа-проектов. Юные артисты, художники и дизайнеры прошли строгий отбор в таких городах, как Ногинск, Королев, Жуковский, Люберцы, Дмитров и других.

На церемонии победителей поздравили деятели культуры и искусства, а также представители Министерства образования Московской области. Кульминацией вечера стало объявление обладателей высшей награды — Гран-при фестиваля.

«Сегодня на этой сцене мы чествуем не просто победителей, а будущее интеллектуальной и творческой элиты нашего региона. „Юные таланты Московии“ — это не только призы и дипломы. Это сообщество единомышленников, где рождаются настоящие лидеры, способные созидать, творить и любить свою Родину. Мы увидели, как через искусство дети обретают уверенность, воспитывают художественный вкус и учатся быть гражданами своей страны», — отметила первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Лауреаты конкурса «Юные таланты Московии» станут представителями Московской области на всероссийских конкурсах, форумах школьных театров и творческих сменах в ведущих детских центрах страны, таких как «Артек» и «Орленок».

Фестиваль продолжает системную работу по выявлению и поддержке одаренных детей, создавая уникальную экосистему для профессионального и личностного роста каждого ребенка.

Организатором фестиваля выступило Министерство образования Московской области при методической поддержке Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

