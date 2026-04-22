В Подмосковье начнут поиски краснокнижного жука афодия

Зоологи проведут в Подмосковье специальные исследования для поиска и изучения популяции двупятнистого афодия, занесенного в Красные книги России и региона. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Двупятнистый афодий относится к редчайшим видам жуков и включен в Красную книгу Московской области с нулевой категорией — как возможно исчезнувший вид. По данным специалистов, насекомое не встречалось биологам уже несколько десятилетий.

«Двупятнистый афодий — редчайший жук, который внесен в Красную книгу Подмосковья под нулевой категорией — возможно исчезнувший вид. Во всяком случае, он не встречался биологам уже несколько десятилетий. Между тем этот жук служит индикатором состояния некоторых экосистем, и его исчезновение — сигнал о нарушении природного баланса», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Жук достигает 8–12 мм в длину. У него черные голова и диск переднеспинки, по одному круглому пятну на каждом надкрылье и на нижней стороне груди, красные бока переднеспинки, надкрылья и брюшко. Обычно вид встречается в мае — начале июня, реже в июле — августе. Его биология изучена слабо.

В начале XX века афодия фиксировали в районе деревни Дедово, ныне города Дедовска в Истре, а также в Пушкинском округе и Мытищах. В последний раз насекомое наблюдали в 1978 году в Пушкине. Предстоящие полевые исследования помогут установить возможные места обитания жука и разработать меры по сохранению популяции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.