В Подмосковье начали проводить разъяснительную работу с жителями СНТ

Состоялся рабочий выезд зампредседателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова в СНТ Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Наша первая задача — не допустить навалов мусора в регионе. Уже больше половины СНТ Подмосковья работают по нормативу. Мы проанализировали средний объем мусора, который ежедневно образуется в СНТ, на основе чего была определена фиксированная сумма оплаты и регулярность вывоза отходов. Условия удобны, прозрачны и практически одинаковы для всех жителей. Также поговорили с собственниками участков, которые уже перешли на норматив, о работе регионального оператора — они довольны оказанием услуг и подчеркивают своевременность выполнения работ», — сообщил Мурашов.

В рамках встречи председателям и жителям СНТ рассказали о преимуществах ввода норматива, порядке ежемесячных платежей и возможности корректировки графика вывоза мусора.

Подать заявление/обращение в региональный оператор можно:

лично, посетив любой удобный офис. Перечень размещен на официальном сайте РО;

позвонив по телефону горячей линии , указанный на сайте РО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что с 1 мая в Подмосковье вывоз мусора из СНТ осуществляется в соответствии с графиком.

Раньше отходы в области вывозили по запросу. Многие экономили, прибегали к услугам «серых» возчиков, которые сбрасывали отходы в несанкционированных местах.