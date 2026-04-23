В Подмосковье может появиться новое почетное звание для ИТ-специалистов

Мособлдума в ходе 134-го заседания приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о наградах. Предлагается учредить новое звание «Почетный работник информационных технологий Московской области», сообщается на сайте Мособлдумы .

Как пояснил председатель Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, проектом закона предлагается учредить новое звание «Почётный работник информационных технологий Московской области».

«Звание будет присваиваться за заслуги в разработке инновационного программного обеспечения, во внедрении новых технологий, оптимизации и цифровой трансформации процессов, в обеспечении информационной безопасности и защиты данных, совершенствовании и повышении эффективности технической поддержки, развитии инфраструктуры вычислительных ресурсов и систем хранения данных», – сказал Александр Баранов.

«Наши жители записываются к врачу в пару кликов, региональные ведомства обрабатывают гигантские массивы данных за секунды, активно внедряется искусственный интеллект – «цифра» уже глубоко вошла в нашу повседневную жизнь. За всей этой работой стоит труд конкретных людей. Новая награда – это благодарность и признание того, что разработка сложного кода, создание систем защиты от хакерских атак или оптимизация государственных процессов – это также важный вклад в процветание нашего региона», – подчеркнул Александр Баранов.

Законопроектом также предлагается заменить тип почётного звания «Заслуженный работник» на «Почётный работник». «Это будет сделано для того, чтобы не было смешения наименований федеральных и региональных наград», – отметил парламентарий.

Так, в Московской области также награждаются почётные деятели науки, архитекторы, работники благоустройства, дорожного хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства и ещё ряд работников других сфер.

