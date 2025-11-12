В Подмосковье комплексную онлайн-услугу для многодетных дополнили умными сервисами

В электронную форму комплексной услуги «Многодетная семья» внедрены сервис предпроверки права на льготы и сервис получения согласия совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Теперь при подаче заявления сервис автоматически проверит наличие действующего статуса «Многодетная семья», назначалась ли поддержка ранее и не ждет ли решения другое заявление по этой услуге. Кроме того, умный сервис проверит наличие права на получение социальной карты, и в случае его отсутствия отобразит информацию на экране. Это экономит время заявителей и делает получение услуги максимально удобным», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В рамках комплексной услуги можно получить льготный статус многодетной семьи, выплату на школьную форму, компенсацию оплаты коммунальных услуг, социальную карту жителя Московской области, а семьям с ребенком-инвалидом — выплату на питание и школьную форму.

При заполнении онлайн-заявки сведения обо всех детях заявителя автоматически проверяются в информационной системе Минсоцразвития Московской области и отображаются списком. Для добавления информации нужно просто выбрать из списка нужного ребенка.

Услуга «Многодетная семья» доступна на регпортале в разделе «Семья» и в блоке «Комплексные услуги» на главной странице портала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.