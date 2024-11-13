В Подмосковье ИП оштрафовали за распространение рекламы путем обзвона

Московское областное УФАС по РФ признало индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по части 2.4 статьи 19.5 КоАП, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении закона о рекламе, возбужденного на основании обращения заявителя о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой автомобиля без его предварительного согласия на получение рекламы.

В соответствии с предписанием индивидуальному предпринимателю надлежало в двухнедельный срок со дня получения предписания прекратить нарушение закона о рекламе.

В связи с неисполнением предписания в установленный срок индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 12 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.