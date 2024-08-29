Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 15:49

В Подмосковье годовая программа «Пешком» выполнена на 85%

Более 85% «народных троп», попавших в программу по обращениям жителей, благоустроили в Подмосковье, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Полностью завершили работы в 32 городских округах, среди которых: Балашиха, Воскресенск, Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Зарайск, Истра, Королев, Красногорск и другие.

На сегодняшний день обустроено уже 422 пешеходные тропы, общей протяженностью 36, 9 км, которые соответствуют всем стандартам качества и доступности, в том числе для маломобильных граждан.

Работы продолжаются еще на 58 объектах. Всего в этом году отремонтируют 481 «народную тропу» в 46 муниципалитетах.

Программа «Пешком» запущена в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и призвана упростить путь жителям до социально-важных объектов.