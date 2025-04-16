В Подмосковье до 50% увеличат поддержку производителей детских товаров к 2030 г

О планах по развитию производств товаров для детей на 2025–2030 годы в Подмосковье рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках итоговой пленарной дискуссии XV Конгресса индустрии детских товаров. Темой заседания заявлена «Дорожная карта» ИДТ как инструмент роста и вклада в национальные цели». Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

По словам зампредседателя, Московская область стремится создать благоприятные условия для стабильного экономического роста региона, предоставляя бизнесу стимулирующие инструменты. Поэтому инвестиционный блок постоянно работает над расширением мер поддержки.

«В Подмосковье насчитывается более 150 промышленных предприятий, производящих товары для детей. Для них в регионе доступен ряд мер поддержки: недвижимость в аренду по льготной ставке, участие в федеральном проекте „Производительность труда“ при поддержке Регионального центра компетенций и в программе „100% Подмосковье“, субсидии, например, на маркетплейсы и франшизу, а также льготные займы, включая новый заем от регионального Фонда развития промышленности под 1%. Господдержка уже охватила каждого третьего производителя детских товаров в Подмосковье. А к 2030 году планируется распространить меры поддержки на половину предприятий отрасли, чтобы каждый второй производитель индустрии получил господдержку», — сказала Екатерина Зиновьева.

Зампред также рассказала о развитии в регионе инфраструктуры «под ключ» для бизнеса. В настоящее время ведутся работы по созданию 8 государственных индустриальных парков. Новый формат «Все включено» предполагает наличие готовой инженерной и транспортной инфраструктуры, производственных боксов в формате «Лайт Индастриал», административно-деловых зданий, зон отдыха и спорта, магазинов, кафе и МФЦ.

Также Екатерина Зиновьева добавила, что в планах у инвестблока Подмосковья — развитие межрегионального сотрудничества. Так, уже на конгрессе было подписано соглашение о взаимодействии между Московской, Кировской, Нижегородской и Омской областями, Республикой Башкортостан и Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров. Планируется сотрудничество по развитию импортозамещения, содействие промышленному производству товаров для детей и взаимодействие в обобщении опыта и предложений по улучшению законодательства и механизмов его реализации.

XV Конгресс индустрии детских товаров проходит в Москве с 14 по 16 апреля. Цель ежегодных встреч — выработка системных решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской промышленности, работающей в интересах детства.

На мероприятии традиционно представлены 15 отраслей промышленности, входящих в индустрию детских товаров. Его организаторы — Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.