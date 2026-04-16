В Подмосковье для ветеранов боевых действий доступно более 7,7 тыс квотируемых вакансий

В Московской области действует закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства ветеранов боевых действий. Уже трудоустроены и работают порядка 900 ветеранов, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

«Когда боец возвращается домой, он сталкивается с вопросами адаптации к мирной жизни. Наша задача — сделать так, чтобы каждый Герой знал, что его ждут, ему готовы предложить работу. Мособлдумой был принят закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий, а также об обязательном трудоустройстве в рамках квотирования» — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для работодателей с количеством сотрудников более 100 человек установлена квота 1% для приема на работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе и ветеранов боевых действий. А для организаций с количеством сотрудников от 200 человек 1 рабочее место должно быть гарантированно для ветерана боевых действий. При этом квота считается выполненной только при фактическом трудоустройстве.

«На сегодняшний день количество квотируемых вакансий для трудоустройства ветеранов боевых действий в Московской области составляет свыше 7,7 тысячи. Это серьезный задел на будущее. Уже трудоустроены и работают порядка 900 ветеранов», — отметил Игорь Брынцалов.

«Мы видим, что работодатели постепенно включаются в процесс, понимают важность этой миссии. Чтобы привлечь внимание к этой теме, поощрить лучших и показать пример другим, мы уже второй год подряд проводим конкурс „Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области“. В нем участвуют предприятия самых разных отраслей. Оценивается не просто факт трудоустройства, а комплексный подход: создание специальных условий, дополнительные льготы, адаптационные программы», — рассказал спикер Мособлдумы.

Куда обращаться по вопросам трудоустройства

Работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места по квоте. Всю информацию о вакансиях по квотам они передают службе занятости.

Кадровый центр Подмосковья

Цифровая платформа «Работа России»

Кадровый центр Подмосковья:

czn.mosreg.ru

msr_cznmo@mosreg.ru

8 (4967) 63-04-13

Московская область, г. о. Подольск, ул. Февральская, д. 2 а.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.