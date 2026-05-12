В Подмосковье более 350 операторов ежедневно принимают вызовы 112

Более 350 операторов ежедневно обрабатывают обращения жителей и гостей Московской области в системе-112, а всего работу службы обеспечивают около 4 тыс. специалистов. С момента запуска номер принял свыше 111 млн вызовов, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Система-112 Московской области остается крупнейшей в России. В нее входят более 517 объектов и около 906 автоматизированных рабочих мест. Ежедневно обращения принимают свыше 350 операторов, а всего в обеспечении работы службы задействованы порядка 4 тыс. специалистов.

Работа организована по децентрализованной схеме. При звонке на номер «112» вызов поступает оператору Единой дежурно-диспетчерской службы того муниципалитета, где находится заявитель. Если в течение восьми секунд ответить не удается, звонок автоматически переводится в основной или резервный центр обработки вызовов.

После уточнения информации оператор направляет карточку происшествия или голосовой вызов в профильные экстренные службы. Это позволяет сократить время реагирования на сложные происшествия и чрезвычайные ситуации. Благодаря внедрению системы среднее время реагирования на комплексные инциденты уменьшилось на 45% — с 70 до 38 минут. Сейчас более 97% всех обращений в экстренные службы региона поступают через единый номер «112».

Операторы взаимодействуют со скорой медицинской помощью, полицией, пожарно-спасательными подразделениями, аварийной газовой службой, службой «Антитеррор», ЦУКС МЧС России по Московской области, комитетом лесного хозяйства региона и другими структурами. Все разговоры записываются для контроля качества оказания помощи.

1 июня Системе-112 Московской области исполнится 11 лет. Первый вызов был принят в 2015 году. Служба работает круглосуточно и без выходных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.