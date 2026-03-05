В Подмосковье 6 тыс учителей обучат работе с ИИ

Программу повышения квалификации по использованию искусственного интеллекта запустили для педагогов Подмосковья. До конца учебного года обучение пройдут 6 тыс учителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Министерство образования Московской области совместно с «Яндекс Образованием» организовало онлайн-курс для педагогов любых предметов. Программа поможет сократить рутинную нагрузку и научит применять ИИ-инструменты в учебном процессе. Предварительный опыт работы с нейросетями не требуется.

Курс рассчитан на 36 часов и стартует 24 марта. В течение двух месяцев участники посетят вебинары и изучат материалы для самостоятельной работы. Педагоги научатся создавать проверочные задания и интерактивные материалы, выстраивать обратную связь с учениками, а также распознавать случаи списывания с использованием нейросетей. По итогам обучения выдадут удостоверения о повышении квалификации.

«Школьники уже активно используют нейросети, но чтобы вести их за собой — каждому учителю нужно самому уверенно владеть этим инструментом. ИИ — это фундаментальный навык педагога XXI века», — отметил учитель информатики школы «Лидер» в Химках Илья Лонкин.

Директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова подчеркнула, что ИИ должен внедряться ответственно и помогать освобождать время для работы с учениками.

Всего программа охватит 15 тыс педагогов из Москвы, Московской и Свердловской областей. В дальнейшем курс станет доступен учителям по всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.