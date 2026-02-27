В Подмосковье 1 марта пройдут акции по сбору вторсырья

Жителей Подмосковья приглашают 1 марта сдать ненужные вещи на переработку на площадках в нескольких округах региона. Акции организуют волонтерские объединения совместно с партнерами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акции по раздельному сбору отходов пройдут в Богородском, Красногорске, Солнечногорске и Долгопрудном. Волонтеры будут принимать вторсырье и помогать участникам правильно сортировать отходы.

В Богородском сбор организуют с 09:30 до 11:00 по адресу: поселок Зеленый, улица Школьная, дом 48. В Красногорске акция пройдет с 12:00 до 13:00 в Путилкове на улице Новотушинской, дом 3. В Солнечногорске вторсырье примут с 11:00 до 12:00 в Менделееве на улице Куйбышева, дом 1, гараж № 274. В Долгопрудном площадка будет работать с 12:00 до 13:30 на Московском шоссе, дом 21, корпус 4.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что число жителей, поддерживающих экологическую повестку, в регионе растет. По его словам, особое внимание уделяется просветительской работе с детьми и взрослыми, а активность граждан и экологических объединений помогает достигать поставленных целей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.