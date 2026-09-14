В пяти округах Подмосковья пройдут консультации по вопросам погребения

Жители Подмосковья во второй половине сентября смогут бесплатно получить в офисах «Мои Документы» консультации по вопросам похоронного дела, оформления пособия и необходимых документов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Бесплатные выездные консультации специалистов Центра мемориальных услуг пройдут в офисах «Мои Документы» в пяти округах Подмосковья. Жителям расскажут о получении услуг в сфере погребения и похоронного дела, оформлении пособия на погребение и необходимых для этого документах.

Консультации состоятся 15 сентября в Ногинске по адресу: улица Самодеятельная, дом 35; 17 сентября в Раменском на улице Воровского, дом 3/1; 22 сентября в Электрогорске на улице М. Горького, дом 9.

24 сентября специалисты примут жителей в Дзержинском на улице Академика Жукова, дом 40. Заключительная консультация пройдет 29 сентября в деревне Путилково Красногорского округа на улице Вячеслава Томаровича, дом 1.

Консультантов Центра мемориальных услуг можно будет найти по баннеру рядом с местом приема и форменной одежде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.