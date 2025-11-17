В Петербурге усилили допризывную подготовку молодежи к службе в армии

В Санкт-Петербурге центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» проводит комплексную допризывную подготовку школьников и студентов, включая занятия по парашютному спорту, тактической медицине и обращению с оружием, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В Петербурге продолжается осенний призыв, а будущих военнослужащих активно готовят к службе. Центр «Дзержинец» стал одной из ключевых площадок для допризывной подготовки молодежи. Здесь работают 52 объединения, где подростки осваивают парашютный спорт, водолазную подготовку, учатся безопасному обращению с оружием и получают теоретические и практические занятия по военному делу.

Генеральный директор центра Михаил Абрамчук рассказал, что ежегодно учебные программы охватывают до 15 тыс. молодых людей. В рамках совместного приказа Минобороны и Минобразования планируется проведение пятидневных учебных сборов по начальной военной подготовке. За 35 учебных часов специалисты обучат призывников основам химической и биологической защиты, тактической медицине, строевой подготовке и правилам обращения с оружием.

Сейчас аналогичные сборы для десятиклассников проводит центр дополнительного профобразования «Авангард», а «Дзержинец» работает со студентами колледжей. Занятия проходят на базе загородных лагерей при поддержке Росгвардии и ассоциации участников СВО. Многие преподаватели центра — офицеры запаса, которые делятся личным опытом и приглашают ветеранов для проведения специальных мероприятий.

Важной частью работы центра остается профориентация призывников. Центр сотрудничает с военными вузами города, а курсанты выступают инструкторами на занятиях. Недавно «Дзержинец» провел первый родительский юнармейский форум, чтобы познакомить родителей с возможностями военного образования.

Абрамчук отметил, что для эффективной подготовки необходимы опытные преподаватели и современная материальная база в школах. Центр помогает учебным заведениям, предоставляя макеты оружия и организуя практические занятия для школьников.

